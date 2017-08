A produtora cofundada pelo ator, ao lado dos estúdios Paramount, está por detrás do filme baseado na vida do artista italiano, que tem como base a biografia da autoria de Walter Isaacon. Esta não é a primeira vez que o autor transporta as suas obras para o ecrã, uma vez que já tinham sido adaptadas ao cinema as suas biografias de Steve Jobs, que deu origem ao filme de 2015 com o mesmo nome, e de Albert Einstein, base da série televisiva Genious (2017).

Coincidência ou não, o nome de Leonardo DiCaprio foi escolhido pelos seus pais em homenagem ao artista italiano. O ator, que em 2016 ganhou o Óscar pela sua interpretação no filme The Revenant, também produzido pela Appian Way, terá pela frente mais um grande desafio de interpretação. A data de estreia do filme ainda não foi confirmada.