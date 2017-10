A ColorADD é a organização global para a educação e acessibilidade do daltonismo fundada pelo português Miguel Neiva e que desenvolveu um código que possibilita a visualização a quem não consegue diferenciar as cores. Dessa mesma forma, foi desenvolvido um novo baralho do UNO, o clássico jogo de cartas.

O código desenvolvido pela ColorADD foi reconhecido pelas Nações Unidas como uma das "54 melhores práticas mundiais ao nível da inovação e acessibilidade". Baseia-se em três símbolos gráficos que representam as três cores primárias. No jogo do UNO os símbolos encontram-se nos cantos das cartas, identificando as suas quatro cores: vermelho, amarelo, verde e azul.

Em todo o mundo, mais de 350 milhões de pessoas sofrem de problemas com a diferenciação de cores. Em Portugal, o código desenvolvido pela ColorADD já é utilizado em diversos sectores, como transportes públicos, hospitais, lápis de cor e roupas. Miguel Neiva declarou que "ao associar-nos ao UNO, podemos levar a nossa missão a uma audiência ainda maior, promover a inclusão e aumentar o conhecimento em torno de uma condição negligenciada e pouco discutida". O UNO ColorADD vai estar à venda em Portugal, nas lojas de brinquedos, a partir de novembro, por €9,90.