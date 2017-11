Depois da última passagem pelo Festival Paredes de Coura em 2016, os LCD Soundsystem regressam no próximo verão a Portugal para apresentarem o novo álbum, American Dream. O sucessor de This is Happening (2011) tem como primeiro single o tema tonite e chegou às lojas no dia 1 de setembro.

Entretanto, a banda lançou também o tema pulse, que não está incluído no álbum mas que pode ser ouvido aqui. O concerto duplo, agendado para os dias 19 e 20 de junho no Coliseu de Lisboa, vai ter bilhetes à venda a partir da próxima sexta-feira.