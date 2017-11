As especulações à volta da música Cola não são de agora. Ainda antes de estalar a polémica que envolve o produtor de cinema Harvey Weinstein, já se ouviam especulações à volta da letra da canção do álbum de 2012 de Lana del Rey, Born To Die: The Paradise Edition, que fala sobre uma relação entre uma mulher mais nova com um homem mais velho e casado.



No refrão Lana del Rey canta "Harvey’s in the sky with diamonds / And it’s making me crazy". Agora, em entrevista à MTV, acaba de confirmar que esta é mesmo uma referência ao cineasta recentemente acusado de assediar sexualmente dezenas de mulheres.





"Quando escrevi a canção, acho que tinha em mente uma personagem que se assemelhava a Harvey Weinstein e Harry Winston (o joalheiro)", explicou Lana del Rey. "Na altura achei divertido, mas agora que penso sobre a situação sinto-me triste. Apoio as mulheres que se pronunciaram sobre o assunto, porque são realmente corajosas", concluiu a cantora, que diz que deixou de se sentir confortável em voltar a cantar a música.