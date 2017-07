Com a temporada 7 de A Guerra dos Tronos prestes a estrear (17 de julho), um dos atores protagonistas da série, Kit Harington, resolveu mostrar o seu lado mais divertido. Trata-se de um sketch cómico, divulgado no programa de televisão norte-americano Jimmy Kimmel Live!, no qual o ator veste a pele de variadíssimas personagens da série.

Quase como num verdadeiro casting, o intérprete de Jon Snow vestiu personagens da série como Carsei Lannister, Arya Stark, Daenerys, Hodor ou Ygritte. Geralmente é isto que acontece aos atores, nos castings, antes de decidirem qual é a personagem que melhor lhes assenta. O vídeo é hilariante: