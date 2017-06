O mais recente projeto do surfista português Frederico Morais, ou Kikas, como é conhecido, chama-se The Blue Room e fica em São João do Estoril. Numa parceria com os amigos João Murjal e José Celestino da Costa, é uma escola de surf aberta a todos, um sonho antigo do surfista.





A escola de surf tem como objetivo incutir o espírito deste desporto aos alunos e pretende tornar-se uma casa onde os valores e a pedagogia são o mais importante. A equipa de instrutores estará dividida por escalões, com diferentes professores. De futuro, estão também pensados campos de férias.