O escritor Kazuo Ishiguro acaba de ganhar o Nobel da Literatura. Depois de várias semanas de antecipação, o anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, em Estocolmo, pela Academia Sueca. O sucessor de Bob Dylan não devera ser tão polémico, ainda que a sua escolha seja uma surpresa – escritores como Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong’o e Haruki Murakami estavam entre os possíveis vencedores deste ano.

Kazuo Ishiguro foi escolhido pela força das suas palavras, como anunciou a Academia Sueca esta manhã: "os seus romances são de uma enorme força emocional." O escritor escreveu oito livros, traduzidos para mais de 40 línguas, sendo que dois deles (Os Despojos do Dia e Nunca me Deixes) foram adaptados ao cinema. Contactado pela BBC, o autor de 62 anos admitiu que ainda não tinha sido abordado pela Academia Sueca e que temia que tudo não passasse de uma brincadeira.

Nascido no Japão em 1954, mudou-se para Inglaterra com os pais e estudou na Universidade de Kent. A sua tese de mestrado acabou por tornar-se no se primeiro romance, A Pale View of Hills, publicado em 1982. Em 89 ganhou o Man Booker Prize com Os Despojos do Dia.

O Prémio Nobel da Literatura é atribuído desde 1901 a um autor que se tenha destacado de forma inequívoca com a sua obra, "produzindo o mais marcante dos trabalhos literários", nas palavras do próprio Alfred Nobel.