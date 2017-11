The Second Source é o nome do site criado por um grupo de jornalistas mulheres do Reino Unido, que tem como missão lutar contra o assédio sexual nos media. A ideia surgiu pouco depois de se ter difundido a hashtag #MeToo, através da qual vieram a público centenas de histórias de abusos sofridos por mulheres um pouco por todo o mundo e das mais diversas áreas.

Ao todo, são 20 mulheres que fazem parte da equipa por detrás deste site. A cofundadora Rosamund Urwin revela que "isto não é – como muita gente bizarramente fraseou – uma caça às bruxas. O que nós queremos é uma viragem cultural na nossa indústria – e esperamos que esta chamada de atenção se espalhe além dos media e chegue a outras áreas profissionais".

Meghan Mohan, uma jornalista de televisão, acrescentou também: "Como jornalistas, nós temos o dever de dar voz às pessoas, já que geralmente prevalece uma inconfortável cultura do silêncio quando se trata de bullying ou assédio na nossa profissão."

O Presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, é um dos apoiantes da iniciativa, que promete promover a consciencialização para o problema, informar as pessoas dos seus direitos e trabalhar com organizações que defendam uma mudança a este nível. Pretende-se que esta se transforme numa espécie de rede social e que chame a atenção das mulheres mais jovens, de forma a evitar que sejam elas as vítimas do futuro.