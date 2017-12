Com o tema Fundamentos da arte atual, a programação para 2018 do Museu Guggenheim Bilbao acaba de ser aprovada e está confirmada a presença de Joana Vasconcelos, a primeira artista portuguesa a ter uma exposição individual neste museu. A mostra é comissariada pelos curadores Petra Joos e Enrique Juncosa e incluirá peças produzidas pela artista ao longo dos últimos 20 anos.

A exposição de Joana Vasconcelos será apenas uma das muitas retrospetivas que o Museu Guggenheim Bilbao promete para o próximo ano, entre elas exposições dedicadas aos percursos de Henri Michaux e de Marc Chagall. O escultor Alberto Giacometti também será homenageado pela instituição.

A exposição de Joana Vasconcelos estará aberta ao público entre junho e novembro do próximo ano e surge depois da presença da artista no Palácio de Versalhes (2012), na Bienal de Arte de Veneza (2013) e no Palácio Nacional da Ajuda, no mesmo ano.