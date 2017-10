Joana de Verona, coprotagonista do novo filme brasileiro Praça Paris, esteve nomeada para melhor atriz no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, que acabou no passado dia 15. A atriz portuguesa juntou-se assim a mais dez atrizes de 75 longas-metragens do festival e Grasse Passô, que é coprotagonista no filme com Joana de Verona, acabou por levar para casa o prémio.

Praça Paris, que ganhou também o prémio de melhor realização, é uma obra de Lúcia Murat e teve a antestreia mundial a 7 de outubro. Está neste momento a ser exibido no Festival de Cinema de Chicago.