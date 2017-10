A atriz e cantora comprou esta surpreendente penthouse em 2014, por 22 milhões de dólares. Agora está decidida a mudar-se para uma casa maior, a qual pensa poder vir a partilhar com atual o namorado A-Rod.

Por essa razão, neste momento o duplex, situado em Madison Square Park, encontra-se à venda por 27 milhões de dólares. Trata-se de um quinto e sexto andar, composto por quatro quartos, seis casas de banho e quatro terraços espaçosos. A cozinha nada tem a ver com as cozinhas mais pequenas que geralmente vemos nos apartamentos de Nova Iorque, género kitchenette. Esta apresenta um espaço aberto, com uma ilha grande e zona de comer.

O sexto andar da casa é composto pela master suite, totalmente privada, com nada mais nada menos do que duas casas de banho espaçosas e um terraço. No mesmo andar existe ainda um pequeno escritório com casa de banho própria e mais um terraço.