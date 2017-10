Jennifer Lawrence chega aos cinemas em 2018 no filme A Agente Vermelha, com a personagem Dominika Egorova, uma bailarina recrutada para a Sparrow School, uma agência russa que a obriga a usar o seu corpo como uma arma. A personagem torna-se uma espia russa que se apaixona por um oficial da CIA.

Joel Edgerton e Mary-Louise Parker são alguns dos atores que vão contracenar com Lawrence neste filme de espionagem. Baseado no livro Red Sparrow, de Francis Lawrence, e escrito por Jason Matthews, vai estrear no dia 2 de março de 2018.