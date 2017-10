A mansão foi comprada por Jennifer Connelly e pelo marido Paul Bettany em 2003, mas o edifício foi construído em 1889. É difícil imaginar um espaço assim no meio do Park Slope de Brooklyn, em Nova Iorque, mas é isso que o torna tão surpreendente.

A casa conta com sete quartos, três casas de banho, uma cave de vinho com espaço para 600 garrafas, um quintal espaçoso e até um elevador para transportar a comida da cozinha. A zona da cozinha é precisamente um dos centros da casa, com uma enorme ilha feita em mármore no centro, um candelabro de Lindsey Adelman e uma lareira.