Conhecido por pensar uma programação para crianças, jovens e adultos, o festival Jardins Efémeros regressa ao centro histórico de Viseu para a sua sétima edição. A iniciativa quer transformar-se num espaço onde o pensamento experimenta novos contornos com a comunidade, pela mão de artistas locais, nacionais e internacionais. Viseu será novamente palco de criações artísticas nas áreas da arquitetura, artes visuais, som, dança, teatro, cinema e contará com oficinas e mercados espalhados pela cidade.





No Museu Nacional Grão Vasco, Die von Brau, um dos projetos artísticos de Sérgio Faria, fará uma apresentação única em harmonia com o filme The Way Things Go, de Peter Fischli & David Weiss (integrado no programa de cinema). Há ainda mercados com produtos regionais e artesanais, mas também mercados de sons e letras, com a revista britânica The Wire, a Inc. Edições e Livros de Autor, as Edições de Serralvel e a Matéria Prima; a Pratos da Casa, com DJ da região a encher de música o Largo Pintor Gata durantes os 10 dias dos Jardins; performances de teatro de Tiago Mateus com Mónica Calle e de Jorge Fraga; um espetáculo de ilusionismo de José Pereira; e 70 oficinas com mais de 3000 vagas preparadas para todas as pessoas, de todas idades.









Sob o conceito Paradoxo, as mostras, instalações e todas as criações planeadas para esta edição convidam a uma reflexão sobre os valores humanistas e sobre a democracia e desafiam o público a pensar a liberdade e os seus valores, individuais e coletivos.