De 1 a 16 de dezembro, de quinta-feira a sábado e das 20h à meia-noite, o The Hall (no Chiado) torna-se um ponto de encontro e partilha verdadeiramente especial. É aqui, no número 26 da Rua António Maria Cardoso, que vão decorrer os jantares do Marhaba Kitchen – All You Can Help, um projeto que nasce com a finalidade principal de ajudar as famílias de refugiados a viver em Portugal. Ao longo das próximas semanas, a cozinha será de homens e mulheres da Síria e Eritreia com a orientação do chef Nuno Bergonse, ao mesmo tempo que uma agência criativa promove a partilha de outras ideias para ajudar os refugiados no seu início de vida em Lisboa.

O Marhaba Kitchen é uma ideia pensada no âmbito do projeto "É uma Vida" (criado pela associação CRESCER), a par do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa. Além dos jantares, o Marhaba funciona como um serviço de catering que pode ser pedido com antecedência - seja para aniversários, eventos de empresas ou até casamentos (como já aconteceu!) - onde a premissa é sempre serem as famílias de refugiados a cozinhar (com a orientação do chef Bergonse), com a finalidade principal de se autonomizarem na nossa sociedade.

Américo Nave, presidente da Associação CRESCER, explica como tudo começou. "Nós acompanhamos vários projetos pela cidade de Lisboa, procuramos casos de maneira muito comum, e depois fazemos todo o acompanhamento, desde ir à segurança social, procurar emprego… e na altura começámos a perceber, pelas histórias que algumas das pessoas [do grupo de refugiados], que havia quem tivesse jeito para desenhar. Daí surgiu a ideia de apresentar a cultura através da comida e começámos a fazer almoços na Cozinha Popular da Mouraria. Tivemos logo sucesso." O chef Nuno Bergonse, que ajuda na coordenação da cozinha e de todos os eventos, não esconde a admiração pela ideia: "Eles criaram um ‘monstro’, eu estou a alimentá-lo e a fazer com que ande de forma sustentável. Ajudo na organização dos eventos que têm sido pedidos, temos tido vários pontuais, como jantares privados, até na Câmara Municipal. Chegámos à conclusão, rapidamente, que era preciso começar a profissionalizar a coisa, porque a ideia no fundo é ajudar estes grupos de pessoas que a Associação CRESCER apoia e o meu trabalho aqui é apenas orientá-los - porque eles é que cozinham e fazem tudo, eu só ajudo a tornar tudo logisticamente possível."

O espaço tem capacidade para 24 pessoas e nos dias 1, 7, 9 e 15 decorrem os jantares da cozinha síria, enquanto nos dias 2, 8, 14 e 16 decorrem os da cozinha eritreia. O menu de jantar do Marhaba Kitchen inclui entrada, prato principal, sobremesa, água, chá e vinho (dois copos), sendo que o valor donativo de €20 reverte totalmente para o projeto. O Marhaba conta ainda com o apoio dos vinhos Fiuza, do equipamento da EnaGrupo e decoração de mesas da Amor e Lima. Toda a informação e contacto para reservas está em allyoucanhelp.org e através do e-mail marhaba.crescer@gmail.com ou dos contactos telefónicos 91 296 33 86 ou 96 691 33 90.