Parece mentira, mas já passaram 20 anos desde que Titanic catapultou para a fama Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Para celebrar o momento, o realizador James Cameron está a preparar um documentário especial sobre o mesmo.

Titanic: 20th Aniversary é o título do projeto, que terá a duração de uma hora e irá passar no canal de televisão National Geographic em dezembro. James Cameron irá reunir-se com uma série de reconhecidos historiadores e vai voltar a olhar alguns pormenores do filme.

‘Quando escrevi o filme, e quando decidi realizá-lo, quis que cada detalhe estivesse o mais próximo da realidade possível, e cada momento perturbador das últimas horas do navio revelou isso. Criámos uma história viva; tinha de fazê-lo bem por respeito a todos aqueles que morreram e pelo seu legado. Mas será que consegui mesmo fazer tudo bem?’, revelou recentemente James Cameron, referindo-se àquilo que pretende que seja este novo documentário.

Sabe-se também que, desta vez, vão ser usadas imagens do fundo do mar impossíveis de captar na altura em que o filme estreou, em 1997. Para além disso, estão igualmente a ser preparadas várias simulações digitais conseguidas através de uma tecnologia mais avançada.