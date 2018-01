O filme de terror de Soderbergh, o realizador de Ocean’s Eleven e Magic Mike, é protagonizado por Claire Foy (que interpreta a jovem rainha Isabel II na série da Netflix, The Crown), cuja personagem sai da cidade convencida de que está a ser perseguida. Quando tenta denunciar a situação, acaba presa numa clínica psiquiátrica contra a sua vontade e começa a perder a sua compreensão sobre o que é real e o que é ilusão.

O filme foi inteiramente filmado com a câmara do iPhone 7 Plus e Soderbergh já disse que pretende gravar os seus próximos projetos com os telemóveis da Apple. Em entrevista ao Indiewire, o realizador diz: "Penso que é o futuro. Qualquer pessoa que vá ver este filme e que não tenha qualquer ideia da história por detrás da sua produção não vai saber que foi gravado num telemóvel."





Esta não é a primeira vez que a câmara de um telemóvel é usada no cinema. Em 2015, o filme Tangerine, de Sean Baker, foi filmado com a câmara do iPhone 5S.