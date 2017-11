O novo espaço fica em plena Quinta Avenida de Manhattan e torna real o título do conhecido livro de Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s, que chegou ao cinema com Audrey Hepburn como Holly Golightly, a personagem principal.

Trata-se do Blue Box café, instalado no recém-reformulado quarto andar da flagship store da marca, em Nova Iorque. Tem uma maravilhosa vista para o Central Park e está decorado com a emblemática cor turquesa, um dos símbolos da marca de joias, das paredes às cadeiras, passando pelos pratos.

No novo espaço, é possível comer um brunch (café, croissant com manteiga, mel ou marmelada, frutas, waffles, ovos escalfados, salmão fumado…), um chá ou almoçar.