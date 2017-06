Por Máxima, 11.04.2017

A Disney World, nos Estados Unidos, anunciou através do site oficial que vai passar a ter disponível a Magic Kingdom After Hours Experience, uma oferta exclusiva para quem estiver a pensar casar na mais absoluta privacidade.

Trata-se de um novo pacote que permite celebrar a cerimónia de casamento numa noite encantada, depois de todos os visitantes do parque já terem saído. No vídeo que foi divulgado para apresentar esta nova experiência, podemos ver uma carruagem ao estilo da utilizada pela personagem Cinderela a chegar ao castelo da Disney.

O casamento de sonho deverá ter lugar a partir das 23 horas, depois do fecho dos portões do parque. O pacote inclui precisamente um passeio de carruagem, uma cerimónia em frente ao castelo e um copo-d’água até 300 convidados na zona da Fantasyland do parque.

Mais informações aqui!