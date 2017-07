A cimeira do G20, a decorrer em Hamburgo (Alemanha), reuniu os principais líderes mundiais e aguarda-se ainda o resultado final das difíceis negociações. Entretanto, no último sábado, Ivanka Trump surpreendeu tudo e todos ao sentar-se à mesa de negociações no lugar do pai.

A filha mais velha do atual Presidente norte-americano surgiu sentada ao lado do Presidente chinês, Xi Jinping, e da primeira-ministra britânica, Theresa May. O jornal britânico The Independent tentou saber as razões por detrás desta substituição com a delegação americana e apurou que Donald Trump se terá ausentado para um encontro bilateral.

O Presidente norte-americano deixou assim de estar presente numa altura em que se discutiam questões relacionadas com o continente africano, saúde e migrações. A situação insólita não passou despercebida, até pelas declarações recentes de Ivanka Trump ao canal de televisão norte-americano Fox, afirmando ser conselheira do Presidente, mas que tencionava "manter-se afastada da política".

WATCH: @IvankaTrump talks advising her father, her differing viewpoints, and grades the president | @ainsleyearhardt pic.twitter.com/vjM4TDspMh — FOX & friends (@foxandfriends) June 26, 2017







Entretanto, num evento organizado pelo Banco Mundial, à margem da cimeira, Donald Trump terá dito sobre Ivanka: "Se ela não fosse minha filha, as coisas seriam bem mais fáceis para ela."