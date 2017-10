Depois de ter passado pelo Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, a exposição muda-se agora para o Grand Palais, em Paris. Para celebrar o centenário do nascimento de Irving Penn, foi inaugurada esta semana e vai estar aberta até 29 de janeiro de 2018.

Irving Penn foi um dos ícones da fotografia do século XX, da moda, mas também da arte. Nasceu em 1917, nos Estados Unidos, e colaborou ao longo de mais de seis décadas com a edição norte-americana da Vogue. Entre as 200 fotografias de Irving Penn expostas estão os retratos da sua musa – e emulher – Lisa Fonssagrives.

Um dos comissários da exposição, Jeff L. Rosenheim, descreveu-o à Lusa como "um dos maiores artistas do século XX, que escolheu a fotografia depois de ter estudado outras artes. Penn dedicou-se a fazer as melhores fotografias possíveis de naturezas-mortas, retratos, moda, beleza e trouxe à fotografia um incrível conhecimento de equilíbrio e forma, cor e luz. Ele era particularmente sensível a coisas a que a maioria dos fotógrafos não era, como o desenho, as linhas".

Irving ficou conhecido essencialmente pela fotografia de moda, mas foi também um mestre do retrato. Os 70 anos de carreira do fotógrafo vão estar expostos, cronológica e tematicamente, pelas salas do Grand Palais, começando e terminando com as naturezas-mortas, que também são únicas. Retratados estão Salvador Dalí, Picasso, Alfred Hitchcock, Yves Saint Laurent, entre outros.