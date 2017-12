Criada por duas amigas que quiseram trazer ao mercado produtos acessíveis e de fabrico português, a Inspirações Portuguesas nasceu da necessidade de transformar a herança cultural nacional em verdadeiros objetos de design.

Para já, o site da marca tem disponíveis três coleções: Azulejos, que reinventa as imagens dos mesmos em almofadas, velas e tapetes; Pratos, inspirada na Fábrica de Loiça de Sacavém que desde 1856 até aos anos 90 produziu cerâmica para Portugal e para o estrangeiro; e Raízes, inspirada no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, que é composta por quatro almofadas. A marca apresenta ainda uma coleção-cápsula de quatro cabides de inspiração Pop Art com os temas Amália, Galo de Barcelos, Torre de Belém e Saudade.

Pode ver todas as coleções da Inspirações Portuguesas em inspiracoesportuguesas.pt.