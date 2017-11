Um novo inquérito feito pela Imaginarium revela que, à medida que as crianças vão crescendo, vão ficando mais infelizes. A empresa perguntou a 1131 pais se acreditavam que os filhos eram felizes e 20,2% disseram que os filhos são "felizes", 51,6% disseram "muito felizes", 8,8% disseram que os filhos têm dias felizes e dias menos bons e 0,1% confessou que os filhos são "muito tristes". Os inquiridos eram pais de crianças com faixas etárias dos 0 aos 2, dos 3 aos 4, dos 5 aos 6 e dos 7 aos 8 anos, sendo estes últimos os que os pais consideram mais infelizes.

Segundo Rui Lima, pedagogo convidado para comentar o estudo, essa infelicidade é muitas vezes causada pela "crescente pressão" que é imposta à criança, tanto pelos pais como pelos professores. "O desempenho académico, a competição entre pares e a necessidade de alcançar a perfeição em todas as atividades realizadas são uma constante" e têm um "impacto negativo na felicidade das crianças", explica num comunicado.

Outras coisas que fazem as crianças portuguesas infelizes são a falta de tempo para brincar (21,3%), não passar tempo suficiente com os pais (26,3%) e ficar de castigo (16,4%). São, por outro lado, mais felizes quando se desenvolvem num ambiente escolar e familiar em que se sentem valorizadas e queridas (45,2%), quando passam mais tempo em família (34,8%) e quando os pais as deixam "explorar o mundo através da brincadeira (17%). Quando inquiridos sobre os brinquedos favoritos das crianças, bicicletas e objetos relacionados com trabalhos manuais ficaram nos primeiros lugares, deixando o oitavo para as televisões, os iPads e os telemóveis.

Quase todos os pais responderam que a felicidade dos filhos depende do tempo de qualidade partilhado em família, mas mais de metade sente que passa pouco tempo com os filhos. A maioria (89,8%) reconheceu que tem dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Durante a semana, o tempo mais feliz entre pais e filhos é o de antes de ir deitar e ao fim de semana as crianças adoram passear. O inquérito concluiu assim que as crianças portuguesas são "extremamente familiares", uma vez que gostam de fazer planos e de passar tempo com os pais.