Por Máxima, 12:47

Aos 37 anos, a portuguesa Inês Henriques foi a vencedora da medalha de ouro nos 50 quilómetros marcha femininos dos Mundiais de Atletismo, a decorrer neste momento em Londres. A atleta bateu ainda o record mundial, que já lhe pertencia, e foi cronometrada em 4:05.56 horas, menos três segundos do que a marca que conseguiu a 15 de janeiro de 2017, em Porto de Mós.



Inês Henriques foi uma das seis atletas que estrearam, este domingo, a distância em Mundiais de Atletismo. A portuguesa já conta com três participações olímpicas no percurso, sendo que nos Jogos do Rio do ano passado chegou ao 12º posto nos 20 km marcha. Na mesma distância, ficou em 7º nos Mundiais de 2017 e em 9º nos Europeus de 2010.