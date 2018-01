Num evento em que o cinema é pretexto para juntar as preferências de várias gerações, "Eu programo um festival de cinema" conta com três sessões de cinema, pensadas por alunos de diferentes ciclos escolares de três escolas do Porto: o Liceu Francês, o Colégio Luso-Francês e a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça. Durante o festival, os alunos vão conversar com os espectadores sobre as suas decisões relativamente à escolha dos títulos em português.

O Festival de Cinema terá ainda uma outra sessão especial, intitulada "O Meu Primeiro Filme". Para esta atividade, o IndieJúnior Porto desafiou Rui Reininho, Carlos Tê e Ana Deus, para escolherem três filmes que tivessem marcado a sua infância. A 1 de fevereiro, às 21h30, Rui Reininho apresenta o filme de 1959, Viagem ao Centro da Terra. A 2 de fevereiro, às 21h30, é a vez de Carlos Tê, com filme de 1965, Os Gloriosos Malucos das Máquinas Voadoras, e por fim, a 3 de fevereiro, pelas 18h45, Ana Deus apresenta Alice no País das Maravilhas, de 1951. As sessões vão acontecer no Cinema da Trindade.

"Eu programo um festival de cinema"

30 de janeiro, 10h30, no Grande Auditório do Rivoli

Sessão pré-escolar/+3 anos: Eu programo um festival de cinema, pela turma de Pré-Escolar do Liceu Francês, da educadora Helena António.

O Menino e o Gigante//The Pocket Man/Le petit bonhomme de poche

Ana Chubinidze, Animação, França, Suíça, Geórgia, 2016, 7’

Em O Menino e o Gigante, um homem muito pequeno junta-se a um velhinho cego e, juntos, tornam-se imparáveis.

Os Óculos Mágicos/Rain or Shine

Felix Massie, Animação, Reino Unido, 2016, 6’

A primavera chegou, o sol brilha e os pássaros cantam. É um dia perfeito, até que Ella sai e começa a chover: mas chove em todo o lado?

O Senhor que Queria Dormir/Silence! For Pete’s Sake!/Ruhe. Zumdonnerwetternocheinmal!

Kai Pannen, Animaçõ, Alemanha 2016, 8’

Um senhor só quer paz e sossego, mas os seus amigos fazem tanto barulho: Silêncio! Quero dormir!

Uma Casa/The House/Domek

Veronika Zacharová, Animação, República Checa, 2017, 5’

Uma família vai de férias e a sua casa fica preocupada: Aonde será que eles foram?