Depois de um ano em que os fogos florestais destruíram mais de 500 mil hectares no país e mataram mais de 100 pessoas, a Palavra do Ano vencedora é, sem grande surpresa, Incêndios. A eleição da Palavra do Ano contou, nesta edição, com os votos de 30 mil portugueses - 37% escolheram a palavra "Incêndios" como a vencedora de 2017.



Seguiram-se as palavras "afeto" (20%) e "floresta" (14%), que fecham o pódio, "vencedor" (8%) e "crescimento" (5%) em quarto e quinto lugares. As palavras menos votadas foram "cativação" (5%), "desertificação" (4%), "gentrificação" (3%), "peregrino" (3%) e "independentista" (1%).









A iniciativa da Porto Editora começou em 2009 com a eleição da palavra "esmiuçar". Nos anos seguintes as vencedoras foram "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014), "refugiado" (2015) e "geringonça" (2016).

A Porto Editora afirma que este foi o ano com maior número de votos (cerca de 30 mil portugueses a participar), o que confirma a iniciativa "como uma das mais relevantes no âmbito da promoção da língua portuguesa, estando já perfeitamente consolidada no calendário dos portugueses".





A Palavra do Ano celebra, em 2018, a décima edição, e começa agora o trabalho de observação e análise, que resultará nas dez candidatas que serão votadas pelos portugueses em dezembro.