Há pouco mais de um ano a IKEA e a HAY anunciaram a colaboração através de um teaser, onde mostravam as formas e materiais que fariam parte desta linha inédita. Agora, ambas as marcas revelaram as primeiras imagens da coleção YPPERLIG, que inclui candeeiros, estantes, secretárias, cadeiras e ainda inúmeros acessórios para a casa.

A marca dinamarquesa é conhecida pelo mobiliário de design contemporâneo e sofisticado, mas sem nunca esquecer o lado prático e funcional das suas peças. Esta coleção inspira-se nesse mesmo espírito moderno e minimalista, aliado à acessibilidade que a IKEA representa, e está disponível em outubro.