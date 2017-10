Além da igreja, o Museu Industrial da Baía do Tejo, o Auditório Municipal Augusto Cabrita e a ADAO (Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios) fazem também parte dos palcos desta edição do Out.Fest. Além dos nomes já referidos, o cartaz conta ainda com a compositora italiana Caterina Barbieri, a russa Lolina, The Pere Ubu Moon Unit, This is Not This Heat, Nocturnal Emissions, o trio português Casa Futuro, DJ Problemas e muitos outros. Pode ver o cartaz completo aqui