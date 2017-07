O Grande Showman , a nova produção do realizador Michael Gracey, com músicas de Benj Pasek e Justin Paul, vencedores do Óscar por La La Land, só tem data de estreia para 28 de dezembro, mas já são conhecidos alguns detalhes.





O musical celebra o nascimento do show business, o elogio da diferença e a importância de lutarmos pelos nossos sonhos. O Grande Showman inspira-se na ambição e imaginação da história de PT Barnum, um homem que fundou um circo em Nova Iorque que se tornou uma sensação mundial. Protagonizado por Hugh Jackman, o elenco do filme conta com Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron e Rebecca Ferguson. "Até ao La la Land, toda a gente dizia que não havia um musical original há 23 anos", disse Jackman à Entertainment Weekly. Será este o definitivo regresso dos musicais a Hollywood?