O hotel Vila Galé Ópera em Lisboa vai organizar, no próximo dia 15 de novembro, um jantar buffet inspirado na gastronomia do Pará, no Brasil, e nos sabores da região amazónica. Receitas como o bolinho de piracuí (uma farinha de peixe muito usada na Amazónia), o arroz dos navegantes, o peixe à capitoa (confecionado com molho de arubê à base de mandioca) e o retumbão (um flan de farinha de tapioca com peixe, camarão seco, marisco, leite de coco e castanha do Pará fresca) são alguns dos pratos que serão apresentados.

Preparado pelo chef Ofir Oliveira, especialista em gastronomia indígena, e pelo chef do Vila Galé Francisco Ferreira, este jantar tem o valor de €25 por pessoa, sem bebidas, e será servido a partir das 19h30 no restaurante Falstaff do Vila Galé Ópera.