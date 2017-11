A Black Friday está cada vez mais próxima e os hotéis Vila Galé vão aderir à onda de descontos e promoções. Para reservar um mínimo de sete noites consecutivas com pequeno-almoço nos hotéis Vila Galé Náutico, Vila Galé Tavira, Vila Galé Albacora e Vila Galé Santa Cruz, a cadeia oferece 20% de desconto. O mesmo desconto será aplicado para estadias de pelo menos quatro noites seguidas com pequeno-almoço nos hotéis Vila Galé Collection Douro, Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Ericeira, Vila Galé Évora e Vila Galé Clube de Campo em Beja.

Já os hóspedes que pretenderem fazer marcações em meia-pensão nestas estadias beneficiarão de uma redução de 25%. Nos hotéis Vila Galé Náutico e Vila Galé Santa Cruz, o desconto pode também ser utilizado na opção all inclusive.

Embora seja preciso reservar no dia 24 deste mês para conseguir o desconto, a promoção é válida em reservas para qualquer época do ano, com exceção do período entre os dias 11 e 18 de agosto nos hotéis Vila Galé Collection Douro, Vila Galé Clube de Campo, Vila Galé Náutico, Vila Galé Tavira e Vila Galé Albacora.

Pode fazer a sua reserva no dia 24 de novembro em vilagale.com com o código promocional Blackfriday.