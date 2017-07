Em 2016, Portugal já tinha sido considerado o Destino do Ano pela Travel + Leisure, a revista norte-americana dedicada às viagens que elogiou as praias e as cidades costeiras como um dos pontos mais atrativos do país.

Este ano, a Travel + Leisure volta a distinguir o nosso país ao eleger dois hotéis nacionais como os melhores da Península Ibérica. No número um desta lista está o Convento do Espinheiro, um Luxury Collection Hotel & SPA, em Évora. Procurado pelas suas paisagens e pela história desta zona de Portugal, está instalado num antigo convento e conquistou o pódio pela elegância do design e pelos serviços.

Em segundo lugar está o Penha Longa Resort, em Sintra, a 30 minutos de Lisboa, numa das colinas da Reserva Natural de Sintra-Cascais. O resort conta com um spa, um campo de golfe e alguns dos melhores restaurantes do país, um deles com uma estrela Michelin.

Em terceiro lugar desta lista está o Marbella Club Hotel, Golf Resort e Spa. Situa-se no sul de Espanha e é conhecido por ser um dos favoritos das celebridades nas décadas de 60 e 70.

A atribuição de prémios da revista Travel + Leisure é feita com a ajuda dos leitores, que partilham no site as suas experiências pelo mundo sobre diferentes hotéis, resorts, cidades e até companhias aéreas.