A XVI edição do projeto Hospital dos Pequeninos acontece já no próximo mês de novembro em dois espaços distintos: no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, dias 18 e 19 com entrada gratuita, e no Refeitório I dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, de 20 a 24 do mesmo mês, para as escolas que efetuem marcação.





Organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, este projeto tem como objetivo reduzir a ansiedade das crianças quando são confrontadas com um profissional de saúde. Para participarem, as crianças têm apenas de levar um boneco com um "dói-dói" que precise de ser visto por um médico.





Durante o evento, os participantes são recebidos numa sala de espera onde se preparam várias brincadeiras e jogos. O percurso começa, depois, numa sala de triagem, onde as doenças dos bonecos são avaliadas pelo profissional de saúde e onde lhes é colocada uma fita colorida com o seu nome. Seguem depois para a consulta, as análises, o laboratório de imagiologia, o bloco de cirurgia e a sala de tratamentos. Além destas estações, existem ainda as consultas de medicina dentária e nutrição e uma farmácia. No final, as crianças recebem um certificado de participação, um lanche e um saco de brindes.





Os "profissionais de saúde" que estarão à disposição das crianças e dos seus brinquedos são estudantes dos cursos de Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Medicina e Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que com o projeto aprendem a interagir com crianças num "contexto hospitalar".





Este ano estima-se a participação de mais de 2300 crianças com as idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos.