O icónico fotógrafo Matthew Rolston acaba de lançar um novo coffee table. Chama-se Hollywood Royale: Out of the School of Los Angeles e reúne alguns dos melhores trabalhos do fotógrafo que passou décadas a registar as mais célebres figuras de Hollywood. O livro já se encontra disponível na Amazon.

Na fotogaleria acima, mostramos-lhe várias dessas imagens, que ficam para a história.