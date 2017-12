A próxima edição dos The Screen Actors Guild Awards prepara-se para ser apresentada exclusivamente por mulheres. Esta é uma forma de reafirmarem e amplificarem as vozes das mulheres na indústria cinematográfica, numa era pós-escândalos de abusos sexuais.

De acordo com a publicação The Holllwood Reporter, a atriz Kristen Bell já foi anunciada como a apresentadora principal do evento, que terá lugar a 21 de janeiro de 2018. Em anos anteriores, foi sempre um homem e uma mulher a entregar os prémios em palco, este ano deverão ser só mulheres.

‘Começámos com a Women’s March em janeiro, tem sido o ano das mulheres. Esta vai ser uma homenagem a todas as mulheres que foram corajosas por terem falado’, revelou Kathy Connel, produtora executiva dos SAG Awards, ao The Hollywood Reporter.

Quanto aos Golden Globes de 2018, também deverão fazer história. De acordo com a publicação US Weekly, várias actrizes pretendem vestir-se de preto nesta noite, como forma de protesto aos abusos sexuais dos quais muitas foram vítimas ao longo dos últimos anos. Já existirá mesmo uma lista de mulheres que vão aderir a este movimento, e nela estão incluídas algumas das nomeadas como Meryl Streep, Jessica Chastain, Helen Mirren, Emma Stone, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, entre outras.

Aguardam-se novidades sobre o que irá acontecer na grande cerimónia dos Óscares. Sobretudo no que toca à entrega do prémio de Melhor Atriz Principal que, por norma, é entregue pelo ator que venceu o prémio de Melhor Ator Principal do ano anterior. Acontece que, o ano passado quem venceu esse prémio foi Casey Affleck, que já enfrentou acusações de alegados abusos sexuais no passado.