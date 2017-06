O Mundo Fantástico de Paula Rego explora o universo criativo da artista portuguesa numa série de 59 pinturas, gravuras e litografias em exposição no Centro Comercial Colombo até 27 de setembro. Resultado de uma colaboração próxima com a Casa das Histórias (a casa-museu dedicada ao trabalho da pintora) e com curadoria de Catarina Alfaro, a mostra, que acaba de ser inaugurada, traz a Lisboa obras icónicas assinadas por Paula Rego, desde a série Prince Pig (que inspirou o livro infantil de Isabel Minhós Martins) a Shakespeare's Room e The Cigarette à coleção de 27 gravuras que reinterpretam os romances da inglesa Charlotte Brontë ou à obra de 1995 Fada Azul e Pinóquio, exibida como peça central.





A galeria, que agora se ergue na praça central do Colombo, foi pensada pelos arquitetos Diogo Aguiar e João Jesus e, de acordo com Astrid Sauer, diretora-geral da State of Arte, a agência de marketing cultural que organizou a exposição, o projeto demorou cerca de três anos a ganhar forma. Durante este período Paula Rego e Nick Wiling (filho da artista e realizador do documentário lançado este ano, já disponível em DVD, Paula Rego: Histórias & Segredos) acompanharam de perto a escolha de todas as obras.





O Mundo Fantástico de Paula Rego está inserido no programa A Arte Chegou ao Colombo, uma iniciativa cultural criada em 2011. Depois da primeira parceria com o Museu Coleção Berardo, que trouxe ao espaço trabalhos de Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro, o Centro Comercial Colombo uniu-se ao Museu Nacional de Arte Antiga, em 2012, recebendo uma exposição sobre Andy Warhol em 2013 e em 2014 a instalação interativa The Pool, assinada pela norte-americana Jen Lewin. Em 2015 esteve em exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí e, no último verão, a mostra Faces of The Stars reunia uma série de fotografias icónicas de Terry O'Neill.