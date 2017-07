Hillary Clinton vai lançar um livro onde fala sobre os polémicos acontecimentos que marcaram a campanha e as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O livri vai chamar-se What Happened, O que Aconteceu, e promete esclarecer algumas dúvidas sobre alguns dos altos e baixos do processo eleitoral.

Desde a derrota contra Trump, a 8 de novembro de 2016, Hillary Clinton falou várias vezes em público e reconheceu ter cometido erros durante campanha, mas sem nunca os detalhar. Os emails revelados pela Wikileaks, a disputa nas primárias com Bernie Sanders, a falta de armas políticas para combater a ascensão de Donald Trump, a suposta influência russa nas eleições e a oportunidade perdida de ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos são alguns dos temas abordados no livro.

Num pequeno trailer na página Now This é possível perceber alguns dos temas que serão abordados.

Na página pessoal do Twitter, a antiga candidata revelou ainda que o lançamento nos Estados Unidos está marcado para o próximo dia 12 de Setembro.

Hillary Clinton, que foi senadora por Nova Iorque entre 2001 e 2009, já escreveu e publicou vários livros, o primeiro em 1996, It Takes a Village, sobre a educação infantil.