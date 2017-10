Em parceria com o Centro Nacional de Cultura, o CCB vai dedicar o dia 4 de novembro à obra de Herberto Helder (1930-2015), figura central da literatura da segunda metade do século XX, e António Ramos Rosa (1924-2013), poeta, teórico do fenómeno poético, tradutor e figura de referência no surgimento da revista Poesia 61.

O evento vai ter lugar na sala Sophia de Mello Breyner Andresen, às 15 horas, e terá entrada livre. No programa estão incluídos o lançamento da revista Colóquio/Letras e a leitura de obras dos dois autores homenageados.