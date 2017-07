Vai estar disponível para todo o país, mas durante esta primeira semana de existência o site vai dar prioridade a 53 animais da Associação Pegadas e Bigodes, do concelho de Figueiró dos Vinhos, na maioria afetados pelos incêndios.

O processo de adoção é simples e conta com a ajuda de diversas instituições e profissionais credenciados que fazem uma avaliação do perfil do animal e do estilo de vida de quem quer adotar. Uma das vantagens da plataforma é o acompanhamento feito pós-adoção, com oferta de observações e aconselhamento médico-veterinário, sendo que todos os animais são desparasitados, vacinados e, no caso dos cães, com o respetivo chip identificador.

No site é possível ter acesso a diversas informações sobre os animais, como o sexo, a idade, o tamanho e até um perfil de sociabilidade. Depois do preenchimento do questionário que pretende avaliar se o animal se adequa às circunstâncias de cada um dos interessados, é marcada a visita presencial.

Este projeto é gerido apenas por voluntários e surge na altura em que foi aprovada a lei de proibição de abate de animais em canis já a partir de 2018, exceto animais em sofrimento ou com problemas de comportamento.