Black Rose Anthology é uma nova série escrita e produzida apenas por mulheres – ainda por cima num género em que estão em minoria, o terror. O projeto será produzido pela Flower Films, de Drew Barrymore e Nancy Juvonen, e conta com a ajuda de Jill Blotevogel, que dirigiu as séries Scream e The Dead Zone, para escrever o episódio-piloto. A história será de terror psicológico e vai tratar temas do universo feminino como a culpa, os ciúmes, a repressão, a paranoia, a obsessão sexual e a insanidade.

Black Rose Abthology ainda está em desenvolvimento e ainda não existe confirmação de qual será o elenco. Esta será uma nova aventura televisiva para Drew Barrymore que, além de ter marcado a cultura popular como Cassey Becker, em Scream, pudemos ver na série do Netflix, Santa Clarira Diet.