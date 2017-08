Ao todo são 13 os autores selecionados para fazer parte da lista do Man Booker Prize 2017, o mais emblemático prémio literário inglês.

Este ano, dos 13 autores, seis são mulheres. É o caso de Arundhati Roy, que ganhou o prémio em 1997 com o seu primeiro romance A God of Small Things, e que agora volta a ser nomeada 20 anos depois, pelo seu segundo romance, The Ministry of Utmost Happiness.

A Arundhati Roy, que em setembro estará em Portugal para o FIC (Festival Internacional de Cultura), junta-se Zadie Smith (Swing Time) e Ali Smith (Autumn), que já fizeram ambas parte da lista anteriormente. Também na lista encontramos Fiona Mozley, que com 29 anos escreveu o romance Elmet enquanto viajava de comboio por Yorkshire, Inglaterra. Outras autoras femininas como Emily Fridlund (History of Wolves) e Kamila Shamsie (Home Fire) também constam da lista de 2017.

Este é um prémio que está aberto a todas as nacionalidades, desde que os livros sejam traduzidos em inglês e publicados no Reino Unido. Este ano a lista conta com quatro autores britânicos, quatro norte-americanos, dois irlandeses, dois paquistaneses e um indiano. A próxima seleção destes nomeados será feita a 13 de setembro e o grande vencedor será anunciado numa cerimónia em Londres a 17 de outubro.