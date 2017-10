Ver a nova temporada de Mr. Robot

A série protagonizada por Remi Malik estreia o primeiro episódio da terceira temporada no dia 21 de outubro (sábado, às 23h, no TVSéries) em Portugal. "Hoje encontrei uma forma de clicar no botão Undo" - é a primeira e enigmática frase que ouvimos no trailer, precisamente proferida pelo protagonista e uma antevisão daquilo que vai acontecer à fsociety, a sociedade tecnológica secreta que Elliot criou com a irmã.

Descobrir a nova coleção de livros Fashion Eye da Louis Vuitton

A Louis Vuitton acaba de revelar mais cinco novos títulos integrados na coleção de livros de fotografia Fashion Eye. A casa francesa celebra a arte de viajar desde 1854, e neste outono convidou cinco fotógrafos a mostrar as suas perspetivas de emblemáticos locais: Monte Carlo através de Helmut Newton, Nova Iorque por Saul Leiter, Berlim por Peter Lindbergh, Colúmbia Britânica por Sølve Sundsbø e Marrocos através de Vincent Van De Wijngaard. Tal como nas primeiras publicações – segundo as objetivas de Guy Bourdin, Jeanloup Sieff, Wing Shia, Kourtney Roy e Henry Clarke –, nesta edição cada álbum destaca uma cidade, uma região ou um país através do olhar de um fotógrafo de moda. Cada livro custa €50.

Fazer máscaras caseiras de beleza

Não é novidade que podemos usar certos ingredientes que usamos para cozinhar na nossa rotina de beleza. Em Beleza Natural: Receitas Caseiras Para Rosto, Corpo e Cabelo, as autoras Juliette Goggin e Abi Righton desafiam o leitor a começar simplesmente por procurar os artigos que já tem na sua despensa, como o azeite, o sal marinho e chás de ervas, ou dar uma olhadela na casa de banho, onde poderá ter, por exemplo, Hamamelis ou aspirina, para fazer máscaras caseiras. A aspirina solúvel, por exemplo, além de tratar a dor de cabeça, é um ingrediente usado em máscaras e aclaradores faciais, pois ajuda a acalmar e iluminar a pele. Custa €18,79 (vogais).

Beber um cocktail com amigos

A Disaronno assinala cinco edições especiais do projeto ICON, em que a bebida italiana ganha um design inspirado em marcas de moda: depois de Versace, Roberto Cavalli, Moschino e ETRO, é a vez da edição limitada Disaronno wears Missoni. O DISARONNO ICON é um projeto internacional que envolve cerca de 60 países e está apenas disponível durante a época natalícia. O projeto tem ainda uma vertente de responsabilidade social, doando parte seus lucros à plataforma Fashion4Development, que se insere nas iniciativas Millennium Development Goals e Every Woman, Every Child, das Nações Unidas, prestando uma contribuição para o desenvolvimento de numerosos esforços humanitários em África. A garrafa de 0,70 cl custa €17,90 (com pack de 2 copos custa €22,90) e a colaboração permitiu também a criação de seis minigarrafas de edição limitada, disponíveis em embalagens de três unidades. Para fazer um cocktail Disaronno Special Angela 20 precisa de Disaronno (3 cl), vodka (3 cl), sumo de limão (3 cl) e cerveja de gengibre (9 cl).

Encomendar sushi

O Aruki, sushi delivery by Confraria, chegou a Lisboa no verão e, além do jantar, começou recentemente a entregar sushi ao almoço. A primeira opção inclui dois temakis e uma sopa missoshiro ou bebida sem álcool e custa €10. Já a segunda alternativa apresenta 10 peças de sushi selecionadas pelo chef, um temaki, uma bebida sem álcool ou sopa missoshiro e custa €15 (em ambos os menus, se pretender temaki de atum ou atum spicy haverá um custo adicional de €1,50 por cada um). Cada pedido tem de ser superior (ou igual) a €15 e as entregas ao fim de semana funcionam das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 23h30.

Jogar ao Trivial The Beatles

A nova edição do Trivial Pursuit The Beatles,da marca Winning Moves, é não só uma edição de colecionador para quem adora a banda The Beatles mas também uma boa desculpa para fazer um programa em família e amigos em casa. O jogo dá para seis jogadores, tem a duração média de 30 a 60 minutos e custa €19,99.

Beber um chá das cinco

Scones e chá, quem não adora? Para um dia de chuva, convidar os amigos para beber chá, conversar e ouvir a chuva pode ser um programa para desacelerar da azáfama diária. Para que a mesa fique ainda mais bonita, sugerimos o bule em cerâmica Flat Teapot BA 14, da marca Anna Westerlund Ceramics (preço sob consulta).

Ouvir um novo álbum

A cantora portuguesa Aldina Duarte acaba de lançar o disco Quando Se Ama Loucamente, escrito por si ? um elogio da paixão, que nasce da oferta de um tema inédito de Manuel Cruz (Ornatos Violeta) a Aldina. O novo álbum é um tributo à escritora Maria Gabriela Llansol e cruza o fado com outras artes como a fotografia, o grafismo, a pintura e a literatura. Os convidados especiais nesta edição são Hélia Correia, João Barrento, Maria do Rosário Pedreira e Pedro Cabrita Reis. À venda na FNAC por €13,90, numa edição especial autografada pela artista.

Experimentar um novo ritual de beleza

A marca Rituals acaba de lançar uma edição limitada que propõe um ritual de beleza para encontrar o equilíbrio e a felicidade nas mais pequenas coisas. The Ritual of Anahata é composta por uma vela perfumada (pode começar por acendê-la), por uma edição do chá chai indiano de canela e gengibre (segundo passo) e por uma vela de massagem hidratante, com preciosos ingredientes e óleos essenciais para tratar a pele e relaxar corpo e mente. Inclui ainda um esfoliante de corpo à base de açúcar e óleos calmantes, uma espuma de duche, um cremoso óleo de banho e, por fim, um creme de corpo. Os preços variam entre os €4,50 e os €32,50.

Aventurar-se na cozinha

Por norma, e se não estivermos a trabalhar, ao fim de semana temos mais tempo para nos aventurarmos na cozinha. Se é o caso, é uma boa ideia experimentar receitas de outras culturas. Resgatamos uma receita do novo livro da apresentadora Diana Pereira, Pelo Mundo, que nos ensina a fazer o prato tailandês Pad Thai. Bom apetite!



