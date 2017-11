Ao 26 - Vegan Food Project (Lisboa)

Chama-se Ao 26 - Vegan Food Project, fica no coração do Chiado, abriu há mais de um ano e é 100% vegan. Na carta, elaborada pelo chef Bruno Ferraz, há sugestões tão diferentes como caril verde tailandês de legumes acompanhado com arroz basmati e salada oriental da época (€8,50), bife de seitan com manteiga de ervas, batata-doce frita com salada fresca e milho de mostarda (€8,50) ou tofu com crosta de broa de milho, batata a murro e esparregado da época (€9). A surpresa final? Cheesecake crudívoro (€3,80).Onde? Rua Vítor Cordon, 26, Lisboa. Quando? De segunda a sábado, das 12h30 às 23h (segunda-feira fecha às 19h).

Em Carne Viva (Porto)

Pelo nome nunca diríamos que este espaço se dedica, em exclusivo, à cozinha vegetariana. De inspiração regional, tem pratos como Sem Espinhas à Lagareiro (€15,60) ? tofu finamente cortado, grelhado e entremeado com alga, cobertura crocante de broa, grelos salteados e batata ? ou Mil-Folhas de Vegetais (€16,50) ? milimétricas camadas de cenoura, curgete e pimento vermelho cortadas com natas, queijo e um inesperado basmatti de beterraba. Onde? Avenida da Boavista, 868, Porto. Quando? De segunda a sábado, das 12h às 22h.

Vegana Burgers (Lisboa)

O Vegana Burgers no Cais Sodré é a prova de que levar uma vida vegan não exclui pratos tão deliciosos como estes. Neste espaço, encontramos opções originais como hambúrguer de batata-doce com grão e molho de manga e rúcula (€6,95), de cogumelos e feijão (€8,10) ou de caril com grão e molho pesto (€6,95). O espaço já tem food courts no Atrium Saldanha e no CascaiShopping. Onde?8 Building, Praça D. Luís I, 30. Quando? Todos os dias, das 10h às 23h.

daTerra (Porto)

É um dos espaços na Invicta que se dedica à cozinha vegetariana e funciona como buffet. Seitan assado com batatas e grelos, tofu à mexicana, abóbora em cama de alho-francês e folhados de cogumelos e legumes são alguns dos pratos que saltam à vista. O daTerra tem ainda um espaço dedicado a workshops de cozinha vegan. Ao almoço, o menu custa €7,50 e ao jantar €9,90. Onde? Rua Mouzinho da Silveira, 249, Porto. Quando? Das 12h às 15h e das 19h30 às 00h00.

Ohana by Naz (Lisboa)

O Ohana by Naz tem brunch especial ao domingo e um buffet de almoço (das 12h às 15h) que custa €8 e inclui três pratos quentes, dois acompanhamentos, alguns salgados, uma sopa e hummus. Caril chinês com seitan, cogumelos e pimentos, quinoa com cenoura ralada, hummus de grão-de-bico ou noodles de curgete – todas as opções do menu diário são irresistíveis. Há, além do espaço de buffet, um bar exclusivamente dedicado a saladas. Onde? Alameda dos Oceanos, 41 e 41 AB Loja 41 F. Quando? De segunda a domingo (fecha apenas ao sábado) e das 12h às 20h (exceto domingo, que abre na hora de almoço das 10h às 15h).

Miss Saigon (Lisboa)

O Miss Saigon é um dos espaços lisboetas mais criativos na forma como cruza inspirações gastronómicas (vegetarianas) internacionais com os sabores portugueses. Por exemplo, kottbullar, que são almôndegas suecas, o prato indiano xacuti de seitan ou caril de feijão mung com abóbora. O buffet custa €15 por pessoa e o menu muda de segunda à sexta-feira. Onde? Avenida Boa Esperança, 4C. Quando? De segunda a sexta-feira, das 12h às 16h.

Cultura dos Sabores (Porto)

O restaurante Cultura dos Sabores é 100% vegetariano. Neste espaço, que funciona com buffet, é possível provar uma versão vegetariana da clássica vegetariana, com fatias de pão de forma, bife de soja, cogumelos salteados, mortadela vegetal e queijo mozarella vegetal fundido. Há também outras opções como alheira vegetariana de soja, hambúrguer de beringela, pasta de guacamole com milhos, cogumelos shitake flamejados e whisky. O buffet custa €8,95 ao almoço e €9,95 ao jantar. Onde? Rua de Ceuta, 80. Quando? De terça-feira a domingo, das 11h à meia-noite.

Oásis (Lisboa)

Chama-se Oásis e é, de facto, um oásis para os vegetarianos e vegan: a carta conta com pratos tão variados quanto a lasanha de espinafres, a jardineira vegetariana, o strogonoff de seitan ou o tofu em molho de ananás. Ao almoço, é possível combinar duas ou três das sugestões diárias no mesmo prato (o preço médio é de €10 por pessoa). Para provar numa esplanada com vista para a Gulbenkian. Onde? Rua Marquês Sá da Bandeira, 76. Quando? Das 12h às 16h, e das 19h às 23h.