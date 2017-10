O museu britânico anunciou a sua maior exposição de moda em 2018: o vibrante guarda-roupa de Frida Kahlo. A artista foi uma das pintoras mais influentes do século passado, mas teve também um papel importante na moda, uma influência que os designers não esquecem. Foi considerada um ícone de estilo graças ao seu gosto eclético, das combinações de cores e padrões aos acessórios.

A exposição vai reunir algumas das suas peças de roupa, mas também as joias e ainda fotografias e cartas que nunca passaram a fronteira do México. A ideia será ainda mostrar a evolução do estilo de Frida, bem como a mistura que fazia das tradições mexicanas com a moda europeia. Algumas obras que demonstram o seu estilo serão também exibidas, como Allá cuelga mi vestido (1933) e El abrazo de amor de El Universo, la tierra, Yo, Diego y el señor Xólotl (1949).

A exposição abre ao público a partir de 16 de junho do próximo ano.