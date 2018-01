Há 15 anos que os Grammy Awards não se realizavam na Big Apple. Os prémios que distinguem o melhor que se fez na música no ano passado começaram com a atuação de Kendrick Lamar, em conjunto com os U2 e Dave Chappelle.

Kendrick Lamar estava nomeado em sete categorias e levou para casa cinco Grammys, incluindo os de Melhor Álbum Rap e Melhor Canção Rap. Ed Sheeran, apesar de não ter estado presente, foi o grande vencedor da categoria Pop, com os prémios de Melhor Álbum Pop do Ano, Divide, e Melhor Performance, com Shape of You.





Destaque ainda para Alessia Cara que recebeu o Grammy de Artista Revelação, The Weeknd que foi galardoado com o prémio de Melhor Álbum Contemporâneo e Tony Bennett que venceu o Grammy de Melhor Álbum Pop Tradicional. Jay-Z, o artista mais nomeado, não venceu em nenhuma das categorias.

Entre os momentos mais marcantes da noite esteve o discurso de Janelle Monáe, que apoiou os movimentos Time’s Up e #MeToo e sublinhou a importância de dar voz às vítimas de abuso e assédio sexual. A cantora referiu que o tempo acabou para os que ousaram silenciá-los em relação à desigualdade salarial, discriminação, assédio e abuso de poder. Admitiu também sentir-se orgulhosa por estar ao lado das mulheres que têm participado no movimento #MeToo. "Apoio-as não apenas como artista mas também como uma jovem ao lado das minhas colegas irmãs nesta sala que compõem a indústria da música. Artistas, escritoras, assistentes, publicitárias, CEO, produtoras, engenheiras e mulheres de todos os sectores do negócio. Nós também somos filhas, esposas, mães, irmãs e seres humanos."

Outro momento marcante foi a participação especial de Hillary Clinton. James Corden dirigiu um casting a várias celebridades para lerem o livro Fire and Fury: Inside the Trump White House, o livro de Michael Wolff que resume o primeiro ano de Donald Trump na Casa Branca. Depois de John Legend, Cher, Cardi B, Snoop Dog, surgiu Hillary Clinton, que leu: "Durante muito tempo, ele [Trump] teve um profundo medo de ser envenenado. Essa era uma das razões pelas quais gostava de comer no McDonald’s. Ninguém sabia que ele estava a caminho e a comida era pré-fabricada com segurança."





Quanto à passadeira vermelha, os Grammys foram marcados pelas rosas brancas, em solidariedade com o movimento Time’s Up. Os artistas usaram a rosa nas mãos, presa ao ombro ou na lapela do casaco. Algumas celebridades optaram pelo preto, como é o caso de Rita Ora, em Ralph & Russo, Miley Cyrus ou Lady Gaga, com uma criação Armani.