Para responder à procura, o Governo criou, este ano, mais de setenta salas em pré-escolar, na sua maioria na zona de Lisboa e Vale do Tejo. No entanto, continuam a existir zonas onde não existem condições para responder à procura, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa.

As setenta salas correspondem a uma média de 1750 crianças, o que é mais do que o Governo tinha previsto. O objetivo seria assegurar 100% da procura. No entanto, a carência na área metropolitana de Lisboa chega aos 3000 lugares. Dessa forma, principalmente nas escolas mais procuradas da capiral, ou seja, as da zona do Oriente e em Benfica, continuam a existir alguns problemas, nomeadamente na colocação de crianças de três e quatro anos.

A concorrência entre encarregados de educação é grande e já existem queixas relacionadas com casos de moradas falsas.