Gonçalo M. Tavares, professor de filosofia na Universidade de Lisboa e autor de vários romances, contos e poemas, acaba de vencer o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018. O autor, nascido em Luanda e vencedor de prémios como o Prémio Telecom de Literatura em Língua Portuguesa, o Prix du meilleur livre étranger e o Prix Littéraire Européen, foi eleito pelo júri graças à "originalidade da sua obra ficcional e ensaística, marcada pela construção de mundos que entrecruzam diferentes linguagens e imaginários".

A cerimónia de entrega do prémio vai realizar-se a 1 de março do próximo ano, data que assinala a morte de Vergílio Ferreira. Do grupo de jurados que decidiram a quem seria atribuído este prémio fazem parte Antonio Sáez Delgado, professor da Universidade de Évora, o escritor João de Melo, a crítica literária Maria da Conceição Caleiro e as professoras Ângela Fernandes e Cláudia Afonso Teixeira. O galardão, instituído desde 1996, distingue todos os anos a obra literária de um autor de língua portuguesa.

O prémio foi atribuído pela primeira vez a Maria Velho da Costa e desde então premiou escritores como Mia Couto, Almeida Faria, Vasco Graça Moura, Mário Cláudio, José Gil, Hélia Correia e Teolinda Gersão.