A polémica estalou depois da presidente da associação Ladies Professional Golf Association (LPGA), com sede na Florida, ter partilhado o seu novo dress code. A LPGA é uma organização norte-americana profissional para golfistas do sexo feminino, que também se encarrega de representar as profissionais deste desporto em possíveis patrocínios e possibilidade de promoção de imagem.





Segundo informações avançadas pela Golf Digest, a presidente da Associação, Vicky Goetze-Ackerman, terá enviado um e-mail classificado como "urgente", cujo assunto era "Atualização das regras do código de vestuário". O conteúdo informava sobre uma série de proibições e restrições destinadas a que o vestuário feminino para praticantes de golfe mostrasse o mínimo de pele possível. Entre a lista surgem frases como os "decotes estão proibidos"; "não são permitidas leggings"; ou "os tops ao estilo da natação [cruzados nas costas] são permitidos apenas se taparem o pescoço".





Por outro lado, Heather Daly-Donofrio, a diretora de comunicação da marca, comentou o assunto desvalorizando as notícias. "O código exige que as jogadoras pratiquem o golfe de forma apresentável e profissional para refletir uma imagem positiva para o desporto. Normalmente, avaliamos as nossas políticas no final do ano, com base em informações que nos passam os jogadores, mas recentemente fizemos pequenos ajustes para controlar as tendências variáveis ??também no que respeita à moda. Os detalhes da política foram partilhados diretamente com os membros."