Santini

Já é bem conhecido pelos amantes de gelados, mas agora tem três novos sabores aos quais vai ser difícil resistir. Tarte Santini Tropical (Mascarpone com bolacha e doce de maracujá), água de coco com raspas de coco, ananás e raspas de lima e por último o Red Velvet (com cenoura roxa e lima) chegaram às lojas com o preço habitual, €2,60 por bola de gelado. Além do icónico espaço no número 9 da Rua do Carmo, a Santini tem mais seis localizações (Cascais, São João do Estoril, Carcavelos, Belém, Porto e Cascais Baía) e o horário habitual é das 11h às 00h00, com exceção de dois espaços que encerram às 20h (Santini São João do Estoril e Santini Belém).

Fragoleto

A Fragoleto é uma geladaria artesanal que fica no n.º 61 da Rua da Prata, em Lisboa. Além dos já clássicos gelado de canela, gelado de mel com gengibre e gelado de chá Kashmir (mistura de especiarias), a Fragoleto volta a ter à disposição os gelados de açafrão, de leite-creme com cardamomo, de nata com anis estrelado, de speculoos (bolachas feitas com especiarias) e ainda o de chocolate negro com curcuma, também conhecido por açafrão da Índia. Os preços destes gelados variam entre €2,50, uma bola, e os €5,20, para três bolas, e a Fragoleto está aberta todos os dias entre as 11h e as 20h.

Nannarella

Situada na esquina da Rua Nova da Piedade, no número 64, a gelataria Nannarella só vende gelados 100% artesanais, feitos com produtos frescos e frutas de carimbo português. Na ementa há combinações irresistíveis como o Zabaione (com creme de ovos ao vinho do Porto) ou o Flor di Basilico (gelado de nata com manjericão), bem os tradicionais sabores de manga, framboesa ou coco. Os preços variam entre os €2 (copo pequeno), €3 (médio) ou €3,50 (grande) e o espaço está aberto das 12h às 22h.

Gelato Davvero

Os sabores distintos da Gelato Davvero – noz pecan, pera, alcaçuz ou pinhão – fazem desta uma das melhores geladarias artesanais portuguesas. A primeira loja fica no Cais do Sodré (Praça de São Paulo, n.º 1), mas a geladaria já cresceu entretanto e tem mais duas localizações em Lisboa (CCB e Confeitaria do Palácio Chiado), uma em Almada (Rua Cândido dos Reis, 29), duas em Aveiro (Fórum Aveiro e na Praia da Barra), uma em Olhão (Praça Patrão Joaquim Lopes, 21) e em Cascais (MBar do Martinhal Family Hotel). Na Davvero há vários tamanhos e preços consoante as bolas de gelado: um piccolino custa €1,75, um piccolo, €2, um médio, €3, um grande, €4, e um grandíssimo, €5. Todos os dias das 12h às 20h (exceto domingo, que abre às 13h).

Artisani

Esta geladaria situada na Avenida Álvares Cabral (65-B) tem mais de 18 a 25 gelados artesanais, todos feitos com com leite Vigor e sorbets feitos com água de Luso. A Artisani respeita as origens dos ingredientes, escolhe os melhores frutos secos, o melhor cacau e os melhores frutos. No menu há opções para todos os gulosos: sabores como alfarroba com mel de alfarrobeira e amêndoas, salame de chocolate, pastel de nata ou manteiga de amendoim (sim, é mesmo verdade, não inventámos os últimos dois). Há ainda mais seis espaços: na Doca de Santo António em Alcântara, no Mercado de Campo de Ourique, em Telheiras, no Mercado de Algés e na Praia da Duquesa (Paredão) e no Mercado de Cascais. O horário de funcionamento é das 12h às 22h e há taças de gelado desde €7,20.