Depois de ontem ter derrotado o tricampeão do mundo Mick Fanning, esta quarta-feira Frederico Morais fez história ao passar às meias-finais depois de surfar uma onda com nota 10, no Corona Open J-Baya, na África do Sul.





Kikas, como é conhecido no meio do surf, iniciou-se com duas ondas de 8,17 e 8,23, seguindo-se uma última onda com nota 10, que lhe permitiu alcançar o melhor resultado na sua estreia no Circuito Mundial. Esta marca vai permitir que o surfista consiga subir pelo menos ao 13.º lugar da classificação, ultrapassando assim Sebastian Zietz, Caio Ibelli e Kolohe Andino.

O feito valeu-lhe também uma entrevista ao site da World Surf League, onde confessou ser "definitivamente um objetivo" seu ser considerado como o "novato do ano" do campeonato.









Frederico Morais conta já com seis provas e esta foi a segunda vez que o surfista disputou os quartos-de-final, depois de o fazer na Austrália.